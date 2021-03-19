В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится

В истекшие сутки вскрылись Западная Двина у г. Верхнедвинск, ее приток река Оболь у п.г.т. Оболь, Березина у г. Березино и приток Сожа река Проня у д. Летяги. Полностью очистились от ледяных образований приток Западной Двины река Улла у д. Бочейково и река Припять у г. Мозырь.

По состоянию на 19 марта ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на Западной Двине у п.г.т. Сураж, д. Улла, Днепре на участке Орша – Жлобин, Березине на участке Бобруйск – Светлогорск, Соже на участке Кричев – Славгород, отдельных их притоках, на остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане на участке Столбцы – Мосты и Припяти у г. Наровля отмечаются забереги и ледоход.

Почти повсеместно на реках страны продолжается рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-17 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам: на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, до ее достижения остается 16 см, здесь отмечается рост уровня воды; на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин, до ее достижения остается 18 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, в результате чего на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды достигнет опасной высокой отметки, на Соже у г. Кричев и притоке Березины реке Сушанка у д. Суша вода выйдет на пойму.