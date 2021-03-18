Прогноз погоды по республике на 19-21 марта

19 марта погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Ожидается облачнаяс прояснениями погода. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -1..-7°С, днем 0..+6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

20 марта погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..-9°С, днем 0.. +5°С.

21 марта в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем в северо-западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северо-западных районах страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, утром и днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем -1..+6°С.