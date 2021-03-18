Интенсивность роста уровней воды на реках несколько уменьшится

В истекшие сутки вскрылись Неман у г. Мосты, приток Днепра река Друть у д. Городище, приток Припяти река Случь у д. Ленин. Полностью очистились от ледяных образований Припять у г. Петриков, приток Днепра канал Ивня-Бонда у д. Будка.

По состоянию на 18 марта ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на Западной Двине у д. Сураж, г. Улла и г. Верхнедвинск, Днепре на участке Орша - Жлобин, Березине на участке Березино - Светлогорск, Соже на участке Кричев - Славгород, некоторых их притоках, на остальном протяжении указанных выше рек отмечаются забереги и ледоход. На Западной Двине у г. Верхнедвинск произошла подвижка льда, что предшествует вскрытию реки.

На реках страны продолжается формирование максимумов весеннего половодья, интенсивность подъемов уровней воды составляет 1-30 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у г. Белица, Вилии у д. Стешицы, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, интенсивность его несколько уменьшится. На притоке Березины реке Сушанка у д. Суша вода выйдет на пойму. Вскроется река Западная Двина у г. Верхнедвинск.