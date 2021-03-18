Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 марта Облачно с прояснениями. Местами, а по юго-востоку во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Максимальная температура воздуха 0, +6°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северный умеренный. Температура воздуха утром -1..+1°С, днем +2..+4°С, вечером 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 18 марта»

▪ Опубликовано 18.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36441 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 18 марта».