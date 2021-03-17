Прогноз погоды по республике на 18-20 марта

18 марта погоду в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт. Он обусловит во многих районах республики небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

19 марта погоду в республике будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с территории Северной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдет кратковременный снег и мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -1..-7°С, днем -2..+4°С.

20 марта в республике сохранится влияние неустойчивой холодной воздушной массы, поступающей с территории Северной Европы. В отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2..-8°С, по северу, при прояснениях, до -11°С, днем -2..+5°С.