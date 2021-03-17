Продолжается рост уровней воды весеннего половодья

В истекшие сутки вскрылись Днепр у г. Речица и г. Лоев, притоки Западной Двины реки Улла у д. Бочейково и Полота у д. Янково. Полностью очистился от ледяных образований приток Березины река Сушанка у д. Суша.

По состоянию на 17 марта ледостав с полыньями и закраинами отмечается на большем протяжении Западной Двины, некоторых ее притоках, на Немане у г. Мосты, Днепре на участке Орша – Жлобин, Березине на участке Березино - Светлогорск, Соже на участке Кричев - Славгород, некоторых его притоках и отдельных притоках Припяти.

На реках страны продолжается рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-20 см, наибольшая (44 см за сутки) интенсивность подъема уровня воды наблюдается на притоке Сожа реке Вихра у г. Мстиславль, обусловленная образованием затора льда. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни формирование максимальных уровней воды весеннего половодья на реках продолжится, вскроются река Неман у г. Мосты и приток Припяти река Случь у д. Ленин.