Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь), утром местами налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..+7°С. Сегодня в Минске: облачно. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70-80%), утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха утром 0..+1°C, днем +2..+4°С, вечером +1.. +3°C.

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▪ Опубликовано 17.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36434 | Новости в RSS.

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