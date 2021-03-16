Прогноз погоды по республике на 17-19 марта

17 марта погоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт от черноморского циклона. Он обусловит на большей части территории страны осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

18 марта погоду в республике будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с территории Северной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем -1..+4°С.

19 марта погоду в республике по-прежнему будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с территории Северной Европы. Сохранится облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -1..-7°С, днем -2..+4°С.