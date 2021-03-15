Прогноз погоды по республике на 16-18 марта

16 марта погоду в Беларуси в основном будет определять активный фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины. Он вызовет ночью и утром по юго-восточной половине, днем на большей части территории республики осадки в виде мокрого снега и дождя, местами ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах налипание мокрого снега. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+7°С, по югу местами +8..+10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17 марта территория страны останется в зоне действия малоподвижного атмосферного фронта, связанного с южным циклоном. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах образуются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, в дневные часы местами порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -3..+3°С, максимальная днем составит +1..+7°С.

18 марта погоду в республике будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с территории Северной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5..+2°С, днем -1..+5°С.