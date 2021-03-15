Таяние ледяного покрова и очищение рек ото льда продолжатся

В истекший период (13-14 марта) погодные условия способствовали таянию ледяного покрова и очищению отдельных участков рек от ледяных образований.

По состоянию на 15 марта ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на Днепре, Соже, Западной Двине у г. Сураж, у д. Улла, у г. Верхнедвинск, большинстве их притоков, Березине на участке Березино - Светлогорск, Припяти у г. Наровля, отдельных их притоков, Немане у г. Мосты. На водохранилищах и озерах наблюдается ледостав толщиной от 19 см до 33 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. В результате таяния ледяного покрова и выпадения осадков на реках и водоемах отмечается вода на льду.

Почти повсеместно на реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-20 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки, здесь отмечается спад уровня воды, обусловленный образованием затора льда выше поста.

В ближайшие сутки таяние ледяного покрова и очищение рек ото льда продолжатся. На большинстве рек страны будет наблюдаться рост уровней воды, на Вилии у д. Стешицы уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.