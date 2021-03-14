Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, утром по востоку возможен мокрый снег). По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый, в отдельных районах Гродненской области сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5 ..+10°С, по юго-западу страны до +12°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%).Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +6..+8°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 14.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36419 | Новости в RSS.

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