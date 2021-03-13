Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +2 ..+8°С, по югу страны до +10°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Утром местами по городу слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +5..+7°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 13.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36416 | Новости в RSS.

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