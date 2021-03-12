Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 марта

13 марта погоду в республике обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и поступление теплой воздушной массы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, по востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, по востоку до -5°С; днем +3..+8°С, по югу страны до +10°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

14-15 марта погоду в стране обусловят малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.

14 марта на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром местами слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +3..+10°С, в южных районах местами до +12°С.

15 марта ночью на большей части территории, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем +2..+8°С, по югу местами до +10°С.