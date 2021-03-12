Прогноз погоды по Беларуси на день 12 марта

Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Преимущественно по восточной половине местами сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от -3°С по востоку до +8°С по юго-западу страны. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Временами снег, мокрый снег, во второй половине дня переходящий в дождь (вероятность осадков более 90%). Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха утром -2..-4°С, днем +1..+3°С, вечером 0..+2°С.