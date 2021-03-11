Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

12 марта (пятница) резкое изменение погодных условий: на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами сильный снег, метель. Во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем местами по востоку до 22 м/с.

Оранжевый уровень опасности.