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Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  12 марта (пятница) резкое изменение погодных условий: на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами сильный снег, метель. Во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем местами по востоку до 22 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 11.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36407

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