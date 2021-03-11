Прогноз погоды по республике на 12-14 марта

12 марта погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами ожидается сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, по востоку она составит -7..-9°С, днем от -2°С по востоку до +8°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

13-14 марта республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов и теплой неустойчивой воздушной массы атлантического происхождения.

13 марта на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +3..+10°С, в южных районах местами до +12°С.

14 марта на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем +3..+10°С, в южных районах местами до +12.