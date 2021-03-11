Рост уровней воды на большинстве рек продолжится

В истекшие сутки вскрылась река Припять у г. Петриков и ее приток река Горынь у д. Малые Викоровичи. По состоянию на 11 марта на Днепре, Соже, большем протяжении Западной Двины и Березины, отдельных участках Немана и Припяти наблюдается ледостав, ледостав с полыньями и закраинами. На водохранилищах и озерах сохраняется ледостав, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.

Рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки наблюдается на большем протяжении Немана, Днепра, Березины, Сожа и Припяти, отдельных участках Западной Двины. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды на 2 см превышает опасную высокую отметку, а на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды приблизился к опасной высокой отметке, до ее достижения остается 22 см.

В ближайшие сутки указанная выше ледовая обстановка на водных объектах сохранится, рост уровней воды на большинстве рек продолжится.