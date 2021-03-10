Прогноз погоды по республике на 11-13 марта

11 марта погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, по северо-востоку -13..-15°С, максимальная днем от -3°С по северо-востоку до +4 °С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

12 марта погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы, вслед за которыми начнет распространяться теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки (снег, мокрый снег, утром и днем с дождем). Ночью и утром местами слабая метель и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах 0..+1°С; днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

13 марта республика будет находиться под влиянием малоактивных фронтальных разделов и теплой неустойчивой воздушной массы атлантического происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +3..+10°С, в южных районах местами до +12°С.