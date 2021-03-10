На реке Проня у д. Летяги уровень воды достиг опасной высокой отметки

В истекшие сутки на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды достиг опасной высокой отметки, по данным наблюдателя гидрологического пункта, затоплений в районе поста не наблюдается.

По состоянию на 10 марта на Днепре, Соже, большем протяжении Западной Двины и Березины, отдельных участках Немана и Припяти наблюдается ледостав толщиной от 5 см до 28 см, однако в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью. На водохранилищах и озерах наблюдается ледостав толщиной от 22 см до 34 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см наблюдается на большем протяжении Немана, большинстве рек бассейнов Днепра, Березины, Сожа и Припяти. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка. На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды достигает опасной высокой отметки.

В ближайшие дни в ледовой обстановке существенных изменений не произойдет. На большинстве рек будет отмечаться рост уровней воды, на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды приблизится к опасной высокой отметке.