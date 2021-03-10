Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу страны кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура воздуха от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха утром -7 ..-10°C, днем 0.. -2°C, вечером -3..-6°C.

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▪ Опубликовано 10.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36397 | Новости в RSS.

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