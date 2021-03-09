Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем -4..+1°C. В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -6..-8°C, днем -1..-3°C, вечером -4..-6°C.

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▪ Опубликовано 09.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36392 | Новости в RSS.

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