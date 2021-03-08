Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 марта Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..-6°С, по югу до +2°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром -3..-5°С, днем -1..-3°С, вечером -4..-6°С.

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▪ Опубликовано 08.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36390 | Новости в RSS.

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