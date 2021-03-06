Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С. Сегодня в Минске: переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром -4..-6°С, днем 0..+2°С, вечером -1..-3°С.

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▪ Опубликовано 06.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36385 | Новости в RSS.

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