На реке Проня уровень воды приблизится к опасной высокой отметке

В истекшие сутки вскрылись притоки Припяти реки Пина у г. Пинск, Лань у д. Мокрово и Уборть у д. Краснобережье. Полностью очистились от ледяных образований приток Немана река Щара у г. Слоним, приток Западного Буга река Мухавец у г. Брест, притоки Припяти реки Ясельда у д. Сенин и Случь у д. Клепчаны.

По состоянию на 5 марта ледостав с полыньями, закраинами и разводьями наблюдается на Днепре, Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины, Немана, Березины. На водохранилищах и озерах страны отмечается ледостав толщиной до 33 см, в ледяном покрове местами отмечаются полыньи, появились трещины.

На реках страны продолжается рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-45 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Птичь у д. 1-я Слободка, Случь у д. Ленин и Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни, в связи с понижением температуры воздуха, на отдельных участках рек возможно появление заберегов и шуги. На Березине у г. Светлогорск, ее притоке реке Сушанка, Соже у г. Кричев, его притоках реках Остер и Проня, притоке Западного Буга реке Лесная, притоке Днепра реке Друть, притоках Припяти реках Ствига и Уборть уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму. На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды приблизится к опасной высокой отметке, при которой ранее отмечались затопления прибрежных территорий.