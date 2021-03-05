Прогноз погоды по республике на 6-8 марта

6 марта ночью погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с Балтийского моря. Днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Ночью и утром местами, днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, по северо-востоку до -12°С; днем -2..+3°С. Атмосферное давление ночью вырастет, днем существенно не изменится.

7 марта республика окажется под влиянием циклона, смещающегося со Скандинавского полуострова на Вологодскую область России. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем -1..+4°С.

8 марта скажется влияние холодной тыловой части циклона. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..-10°С, днем от -6°С по северу до +3°С по юго-западу республики.