Прогноз погоды по Беларуси на день 5 марта

Облачно с прояснениями. Местами по республике небольшие осадки (в основном снег). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..+4°C.

Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -4..-6°C, в окрестностях города до -8°C, днем -1..+1°C, вечером -3..-5°C.