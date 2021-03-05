Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 5 марта
Облачно с прояснениями. Местами по республике небольшие осадки (в основном снег). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..+4°C.
Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -4..-6°C, в окрестностях города до -8°C, днем -1..+1°C, вечером -3..-5°C.
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▪ Опубликовано 05.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36381 | Новости в RSS.
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