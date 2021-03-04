Прогноз погоды по республике на 5-7 марта

5 марта погодные условия в Беларуси в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты и поступление холодной воздушной массы с севера. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по республике кратковременные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях до -9°С, максимальная днем -2..+4°С. Атмосферное давление будет расти.

6 марта погоду в стране обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с территории Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -3..-9°С, при прояснениях до -11°С, днем -3..+3°С.

7 марта республика окажется под влиянием циклона, смещающегося со Скандинавского полуострова на Вологодскую область России. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем -1..+4°С.