Интенсивность роста уровней воды несколько уменьшится

В истекшие сутки вскрылись река Неман у г. Столбцы, Вилия у д. М.Свирянки, приток Западного Буга река Нарев у д. Немержа и приток Припяти река Ствига у д. Коротичи. Полностью очистились от ледяных образований притоки Западной Двины реки Кривинка у д. Добригоры и Дисна у п.г.т. Шарковщина. Уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму на Соже у г. Славгород.

По состоянию на 4 марта ледостав с полыньями, закраинами и разводьями наблюдается на Днепре, Соже и Припяти, большем протяжении Западной Двины, Березины и Немана. На водохранилищах и озерах страны отмечается ледостав, в ледяном покрове наблюдаются полыньи.

Почти повсеместно на реках страны отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Птичь у д. 1-я Слободка,Случь у д. Ленин и Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие сутки, в связи с понижением температуры воздуха, интенсивность роста уровней воды весеннего половодья несколько уменьшится, процессы разрушения льда замедлятся.