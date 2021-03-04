Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 марта Облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В утренние часы местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, по югу порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +1..+7°C. В Минске ожидается облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 60-70%). Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -1..+1°C, днем +1..+3°C, вечером -1..+1°C.

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▪ Опубликовано 04.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36373 | Новости в RSS.

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