На некоторых реках уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму

В истекшие сутки вскрылись река Вилия у д. Михалишки, ее приток река Ошмянка у д. Большие Яцыны, приток Западной Двины река Кривинка у д. Добригоры, приток Немана река Щара у г. Слоним, приток Припяти река Случь у д. Клепчаны. Полностью очистились от ледяных образований приток Западной Двины река Нача у д. Нача, приток Западного Буга река Лесная у д. Тюхиничи и приток Припяти река Ясельда у г. Береза.

По состоянию на 3 марта ледостав, ледостав с полыньями, закраинами и разводьями наблюдается на Днепре, Соже и Припяти, большем протяжении Западной Двины, Немана, Березины, отдельных участках Вилии. На Соже у г. Кричев и канале Ивня-Бонда у д. Будка (приток Днепра) лед подняло, это предшествует вскрытию. На водохранилищах и озерах наблюдается ледостав, однако местами в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью.

На реках страны продолжается рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-25 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Птичь у д. 1-я Слободка, Случь у д. Ленин и Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие сутки рост уровней воды весеннего половодья на реках продолжится, интенсивность его несколько уменьшится.