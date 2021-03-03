Прогноз погоды по республике на 4-6 марта

4 марта ночью погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром местами по Витебской области, днем во многих районах страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы местами ожидается слабыйтуман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем по югу порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Похолодает.

5 марта погоду будет определять атмосферный фронт и неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с севера Европы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0..-7°С, при прояснениях до -9°С, днем -3..+3°С.

6 марта скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе арктического происхождения. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку страны прогнозируется небольшой кратковременный снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..-10°С, при прояснениях до -13°С, днем -5..+2°С.