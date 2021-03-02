Прогноз погоды по Беларуси на день 2 марта

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный до порывистого, по северу местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3.. +9°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +4..+6°С, вечером +1..+3°С.