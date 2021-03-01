Прогноз погоды по республике на 2-4 марта

2 марта погодные условия в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

3 марта республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +3..+10°С.

4 марта ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в утренние и дневные часы скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +2..+8°С, по югу республики до +11°С.