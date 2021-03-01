На реках продолжится рост уровней воды весеннего половодья

В истекший период (26-28 февраля) синоптическая обстановка способствовала повышению уровней воды, в результате чего на Припяти у д. Черничи, ее притоке реке Птичь у д. 1-я Слободка и притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровни воды превысили отметки выхода воды на пойму. Вскрылись отдельные притоки Западной Двины, Сожа и Припяти, частично очистились от ледяных образований притоки Немана, Вилии, Березины, Сожа и Припяти.

По состоянию на 1 марта на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Сожа, Березины и Припяти, отдельных участках Немана и Вилии наблюдается ледостав, в ледяном покрове отмечаются полыньи, трещины и вода на льду.

На реках страны повсеместно происходит рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-39 см. На Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Припяти у д. Черничи и ее притоке реке Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие дни на реках страны продолжится рост уровней воды весеннего половодья, в результате чего на Соже у г. Славгород, притоках Припяти реках Стыр у д. Лопатино и Случь у д. Ленин уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму. Вскроются приток Западной Двины река Оболь, приток Днепра канал Ивня-Бонда, приток Припяти река Случь у д. Клепчаны.