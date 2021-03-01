Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +3..+9°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +5..+7°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 01.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36356 | Новости в RSS.

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