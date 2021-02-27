Прогноз погоды по Беларуси на день 27 февраля

Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +2..+7°C, по юго-западу до +9°C.

В Минске облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 60-70 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +2..+3°C, днем +3..+5°C, вечером 0..+2°C.