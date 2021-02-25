Прогноз погоды по республике на 26-28 февраля

26 февраля погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, местами по Витебской области сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7, днем +6..+12, в юго-западных районах до +14. Атмосферное давление будет падать.

27-28 февраля погоду в стране будет определять неустойчивая и более прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода.

27 февраля местами по республике кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+4, днем от +1 по северо-востоку до +8 по юго-западу страны.

28 февраля местами по стране кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1, днем 0..+7.