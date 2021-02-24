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Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 22 ч 24 февраля (среда) до 04 ч 25 февраля (четверг) распространятся на большую часть территории республики и Минск и сохранятся до конца ночи и в утренние часы 25 февраля ( четверг). Видимость в туманах 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 24.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36339

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