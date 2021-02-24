Прогноз погоды по республике на 25-27 февраля

25 февраля погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +3..+9°С, в юго-западных районах она составит +10..+13°С. Атмосферное давление будет падать.

Облачно с прояснениями.

26 февраля ночью республика останется в основном в области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Местами будет отмечаться туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +4..+10°С, в южных районах местами до +12°С.

27 февраля погоду в стране будет определять неустойчивая и умеренно теплая воздушная масса, поступающая с Балтики. Местами по республике прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем от +1°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.