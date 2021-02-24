Прогноз погоды по Беларуси на день 24 февраля

Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +4.. +10°С, по востоку -3.. +3°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами по городу туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +2..+4°С, вечером +1..+3°С.