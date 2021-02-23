Прогноз погоды по республике на 24-26 февраля

24 февраля погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел. Днем в западных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью по северо-востоку местами ожидается сильный снег, метель. В отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха ночью от 0°С по западу до -14°С по востоку; днем +4..+10°С, по востоку -3..+3°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

25 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +3..+10°С, по юго-западу до +13°С.

26 февраля ночью республика останется в основном в области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики ожидаются небольшие кратковременные дожди. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +3..+10°С, по юго-западу до +13°С.