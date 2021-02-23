Прогноз погоды по Беларуси на день 23 февраля

Увеличение облачности. В отдельных районах кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Утром на большей части Гродненской и Брестской областей, днем местами туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха 0.. -6°C, по востоку -7.. -10°C, по юго-западу страны +1.. +8°C. В Минске: без существенных осадков, лишь к вечеру местами по городу небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 60-70%). Утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0.. -2°C, днем и вечером -2.. -4°C.