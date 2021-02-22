Прогноз погоды по республике на 23-25 февраля

23 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем увеличение облачности, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям, на большей части территории ожидается туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит 0..-6°С, по востоку -7..-13°С; по юго-западу страны днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Ожидается облачная с прояснениями погода.

24 февраля республика окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с территории Скандинавии. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, в основном по востоку страны, пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега переходящих в дождь. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+2°С, по востоку -6..-9°С, при прояснениях до -14°С, днем от -3°С по востоку до +8°С по юго-западу республики.

25 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +3..+9°С, по юго-западу до +12°С.