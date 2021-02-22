Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 февраля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами туман, утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха +2 +7°С, по юго-западу до +9°С. Сегодня в Минске: переменная облачность. без осадков. Утром местами по городу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный слабый. Температура воздуха утром 0..-3°С, днем +4..+6°С, вечером 0..+3°С.

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▪ Опубликовано 22.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36325 | Новости в RSS.

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