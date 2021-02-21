Прогноз погоды по Беларуси на день 21 февраля

Облачно. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На большей части территории туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем -1..+4°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Временами туман. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром около 0°C, днем 0..+2°C, вечером около 0°C.