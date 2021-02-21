Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 21 февраля
Облачно. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На большей части территории туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем -1..+4°C.
В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Временами туман. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром около 0°C, днем 0..+2°C, вечером около 0°C.
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▪ Опубликовано 21.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36323 | Новости в RSS.
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