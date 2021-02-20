Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 февраля Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег), туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -2..+4°С, по востоку до -8°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 60-70%), местами по городу слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром -10..-12°С, днем -3..-5°С, вечером -1..+1°С.

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▪ Опубликовано 20.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36320 | Новости в RSS.

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