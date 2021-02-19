Прогноз погоды по республике на 20-22 февраля

20 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт и поступление более теплой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, по западной половине с дождем. Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.Ветер южный, с переходом на западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -8..-15°С, по востоку до -20°С, в юго-западных районах она составит 0..-7°С; температура днем -2..+4°С, по востоку до -8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

21 февраля скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского моря. Местами, преимущественно по востоку страны, прогнозируются кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -6..+1°С, по востоку до -7..-10°С, днем -2..+5°С.

22 февраля погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -6..+1°С, максимальная днем -1..+6°С.