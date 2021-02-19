В ближайшую пятидневку будет происходить таяние ледового и снежного покровов

По состоянию на 19 февраля почти повсеместно на водных объектах страны наблюдается ледостав, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.

На реках происходит в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см. На Днепре у г. Лоев, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшую пятидневку, в связи с ожидаемым ослаблением морозов, на большей части территории страны будет происходить таяние ледового и снежного покровов, в результате чего на реках будет наблюдаться в основном рост уровней воды. На Вилии у д. Стешицы и Припяти у д. Черничи уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму. На водных объектах страны появится вода на льду, структура льда изменится.