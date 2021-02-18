Прогноз погоды по республике на 19-21 февраля

19 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе, днем по западу скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег, местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -19..-24°С, по восточной половине -25..-28°С, по юго-западу -16..-18°С; днем она составит -5..-11°С, по юго-западу 0..-4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Ожидается ослабление морозов.

20 февраля погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении, вслед за которым начнет распространяться теплая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -7..-14°С, по востоку до -15..-19°С, в крайних юго-западных районах местами -1..-6°С; днем она составит -1..-8°С, по юго-западной половине местами 0..+4°С.

21 февраля скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -6..+1°С, по востоку до -7..-10°С, днем -2..+4°С.