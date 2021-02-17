Прогноз погоды по республике на 18-20 февраля

18 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе. Переменная облачность. Ночью местами по востоку страны пройдет небольшой снег. Днем без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -16..-22°С, местами воздух будет охлаждаться до -23..-26°С, по югу -10..-15°С; днем она составит -8..-13°С, по юго-западу -6..-7°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

19 февраля наша страна будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе арктического происхождения, в дневные часы в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, который сместится с территории Польши. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -18..-25°С, местами до -28°С, по юго-западу -13..-17°С; днем от 0°С по юго-западу до -12°С по востоку республики.

Ожидается ослабление морозов.

20 февраля погоду в стране будет определять атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении, вслед за которым начнет распространяться теплая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидается кратковременный снег, мокрый снег, по юго-западу возможен дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -7..-14°С, по востоку до -15..-18°С, днем -3..+3°С, в северо-восточных районах она составит -4..-6°С; по юго-западу республики ночью 0..-6°С, днем +4..+5°С.